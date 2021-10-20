Görüntüsüyle iştahları kabartan krem karamel tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, krem karamel nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı tat alacağınız krem karamel tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...

KREM KARAMEL TARİFİ

Krem karamel malzemeler

7 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 litre süt

Krem karamelin karamelin için

1 su bardağı toz şeker

6 yemek kaşığı su

KREM KARAMEL YAPILIŞI

Toz şeker ve suyu yapışmaz yüzeyli bir tavaya koyun. Orta ateşte şeker eriyip rengi hafif koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın. Krem karamel kaplarına eşit olarak paylaştırın. Derin bir kasede yumurtaları kırın. Toz şekeri ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın. Vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha çırpın. Sütü yavaş yavaş çırparak ekleyin ve 3-4 dakika daha yüksek devirde çırpın. Üzerinde oluşan köpüğü kepçe yardımıyla temizleyin ve yumurta karışımın karamel kaplarına paylaştırın. Kapları bir fırın tepsisine yerleştirin ve yarısına gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarın ve oda ısısına gelene kadar bekletin. Bir gece buzdolabında bekletin. Krem karamel kaplarını servis tabaklarına ters çevirip soğuk servis yapın.



