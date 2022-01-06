Krem latte muhallebi nasıl yapılır? Krem latte muhallebi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Çay ve kahve yanına servis edebileceğiniz hafif tatlılar arıyorsanız krem latte muhallebi tarifi tam size göre bir lezzet. Peki, krem latte muhallebi nasıl yapılır? Görüntüsüyle iştahları kabartan tadıyla da hafızalara kazınan krem latte muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
06 Ocak 2022, Perşembe 13:44 Son Güncelleme:
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Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz krem latte muhallebi tarifi nefis bir tatlı tarifi. Peki, krem latte muhallebi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız krem latte muhallebi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KREM LATTE MUHALLEBİ TARİFİ
Krem latte muhallebi malzemeler
- 1 litre süt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay kaşığı vanilya
- 1 kutu krema
- 1 yemek kaşığı granül kahve
- 1 paket çikolata
Üzeri için:
- Kakao
- Süt, yumurta sarısı, vanilya, şeker, un ve nişastayı tencereye alıp güzelce kaynatın.
- Ocağın altını kapattıktan sonra kremayı ekleyip iyice 3 dakika mikser ile çırpın.
- Muhallebi üç ayrı kapa bölün. Bir tanesi sade olacak.
- İkinci muhallebiye bir yemek kaşığı kahveyi döküp karıştırın.
- Üçüncü muhallebiye de çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın.
- Sunum kaplarına önce sade muhallebi koyun, dolapta 2 dakika tutun daha sonra kahveli muhallebiyi ilave edin, 2 dakika gene dolapta tutun.
- En son olarak çikolatalı karışıma ilave edip buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakın.
- Her aşamada dolaba koyma sebebi muhallebilerin renklerini birbirine karışmaması için.
- Üzerine kakao serpip dilediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz.
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