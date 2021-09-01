Kremalı Brokoli Çorbası tarifi ve yapılışı: Kremalı Brokoli Çorbası nasıl yapılır?
Brokoli çorbasının lezzetini iki katlayacak güzellikte olan kremalı brokoli çorbası tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Hızlıca yapabileceğiniz çorba tariflerinin başında geliyor. Peki, brokoli çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kremalı brokoli çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
01 Eylül 2021, Çarşamba 13:34 Son Güncelleme:
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Tadına ayrı kokusuna ayrı bayılacağınız kremalı brokoli çorbası tarifi, enfes bir lezzet. Sebze sevenler "kremalı brokoli çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz kremalı brokoli çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
KREMALI BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ
Kremalı brokoli çorbası malzemeler
- 200 gram brokoli
- 1.5 çorba kaşığı margarin
- 5 su bardağı et suyu
- Yarım su bardağı süt
- 1 su bardağı süt kreması
- 1 kahve fincanı un
- Tuz
Kremalı brokoli çorbası yapılışı
Et suyunu tencerede kaynatın. Brokoliyi iri çiçekler halinde ayırıp yıkayın ve et suyuna ilave edin. Tuz ekleyin, brokoliler diri kalacak şekilde pişirin. Süt, süt kreması ve unu derin bir kasede mikserle çırpın. Sürekli karıştırarak kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave edin. 5-6 dakika daha pişirip ateşten alın. Blenderden geçirip sıcak olarak servis yapın.
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