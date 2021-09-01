Tadına ayrı kokusuna ayrı bayılacağınız kremalı brokoli çorbası tarifi, enfes bir lezzet. Sebze sevenler "kremalı brokoli çorbası nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz kremalı brokoli çorbası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KREMALI BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Kremalı brokoli çorbası malzemeler

200 gram brokoli

1.5 çorba kaşığı margarin

5 su bardağı et suyu

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı süt kreması

1 kahve fincanı un

Tuz

Kremalı brokoli çorbası yapılışı

Et suyunu tencerede kaynatın. Brokoliyi iri çiçekler halinde ayırıp yıkayın ve et suyuna ilave edin. Tuz ekleyin, brokoliler diri kalacak şekilde pişirin. Süt, süt kreması ve unu derin bir kasede mikserle çırpın. Sürekli karıştırarak kaynamakta olan çorbaya azar azar ilave edin. 5-6 dakika daha pişirip ateşten alın. Blenderden geçirip sıcak olarak servis yapın.



