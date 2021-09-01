Kremalı Domates Çorbası tarifi ve yapılışı: Kremalı Domates Çorbası nasıl yapılır?
Her yemeğin yanına yakışan kremalı domates çorbası tarifi, hem pratik hem de lezzetli bir tarif. Peki, kremalı domates çorbası nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet bulacağınız kremalı domates çorbası tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
01 Eylül 2021, Çarşamba 14:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kokusuyla iştahları kabartan kremalı domates çorbası tarifi, evde hazırlayabileceğiniz kolay tariflerden bir tanesi. Peki, kremalı domates çorbası nasıl yapılır? Kremalı domates çorbası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KREMALI DOMATES ÇORBASI TARİFİ
Kremalı domates çorbası malzemeler
- 200 gram doğranmış domates konservesi
- 5 su bardağı su
- 2 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 çorba kaşığı un
- 2 diş ezilmiş sarımsak
- 100 gram labne peyniri
- 30 ml krema
- Yarım demet roka
- Tuz
- Karabiber
Kremalı domates çorbası yapılışı
Bu özel çorbayı yemek tarifleri listenize eklemeyi unutmayın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Unu ekleyip sararıncaya kadar kavurun. Su ve doğranmış domatesi ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzeri fokurdamaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişirin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın ve el blenderi ile çırpın. Labne peyniri ve kremayı çırpın. Çorbayı kaselere paylaştırıp birer kaşık peynirli krema ekleyip roka ile süsleyin.