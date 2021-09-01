Kokusuyla iştahları kabartan kremalı domates çorbası tarifi, evde hazırlayabileceğiniz kolay tariflerden bir tanesi. Peki, kremalı domates çorbası nasıl yapılır? Kremalı domates çorbası tarifi, hazırlanışı, yapılışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KREMALI DOMATES ÇORBASI TARİFİ

Kremalı domates çorbası malzemeler

200 gram doğranmış domates konservesi

5 su bardağı su

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çorba kaşığı un

2 diş ezilmiş sarımsak

100 gram labne peyniri

30 ml krema

Yarım demet roka

Tuz

Karabiber

Kremalı domates çorbası yapılışı

Bu özel çorbayı yemek tarifleri listenize eklemeyi unutmayın. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Unu ekleyip sararıncaya kadar kavurun. Su ve doğranmış domatesi ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Üzeri fokurdamaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişirin. 5 dakika daha pişirip ocaktan alın ve el blenderi ile çırpın. Labne peyniri ve kremayı çırpın. Çorbayı kaselere paylaştırıp birer kaşık peynirli krema ekleyip roka ile süsleyin.



