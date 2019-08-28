Kremalı ıspanaklı börek tarifi
Gelinim Mutfakta programının 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlanan 338. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kremalı Ispanaklı Börek" tarifi...
MALZEMELER
3 adet orta boy yufka
300 gr ayıklanmış ıspanak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
Sosu için:
1 adet kutu krema (200ml)
3 yemek kaşığı yoğurt
2 adet yumurta
YAPILIŞI:
Soğanı soyup yemeklik doğrayın.
Ispanakları 2-3 su kumu gidene kadar yıkayın ve iri parçalar halinde doğrayın.
3 yemek kaşığı zeytinyağını tencereye alın ve üzerine soğanı ekleyin.
Soğanları orta ateşte pembeleşinceye kadar kavurun.
Kavrulan soğanlara yıkayıp doğradığınız ıspanakları 2-3 seferde karıştırarak pişirin.
Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek suyunu çekinceye kadar pişirmeye devam edin, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Krema, yoğurt ve yumurtayı kasede tamamen karışıncaya kadar çırpın.
Yufkaları tezgâha serin ve yarısına sostan bolca sürüp sos sürmediğiniz kısmı üstüne katlayın.
Yufkanın geniş kısmına şerit halinde boydan boya ıspanaklı harçtan koyunve rulo şeklinde sarın.
Tüm ruloları sararak bir 3-4 cm aralıklarla yağlanmış tepsiye dizin.
Kalan kremalı harça 1 yumurta daha kırın ve çırpın.
Tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine kalan sosu fırça yardımıyla sürün.
Son olarak üzerlerine susam serperek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.
Sıcak ya da ılık servis yapın.