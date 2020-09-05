Yemek Et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmezi: Kremalı makarna tarifi

Et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmezi: Kremalı makarna tarifi

Yemek

Et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmezi: Kremalı makarna tarifi

Makarna hemen hemen herkes tarafından sevilen bir karbonhidrattır. Makarnayı daha lezzetli bir hale getirmek istiyorsanız kremalı makarna tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için kremalı makarna tarifi arıyor ya da kremalı makarna nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kremalı makarna tarifi için "Kremalı makarna tarifi: Kremalı makarna nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

05 Eylül 2020, Cumartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Özellikle etli yemeklerin yanına çok yakışan kremalı makarna tarifi hemen hemen herkes tarafından sevilir. Sevdiklerinize hazırlamak için kremalı makarna tarifi arıyor ya da kremalı makarna nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kremalı makarna tarifi için "Kremalı makarna tarifi: Kremalı makarna nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın. 

Kremalı makarna tarifi

Kremalı makarna malzemeleri

  • 500 gram makarna
  • 2 diş sarımsak
  • 400 gram krema
  • Tuz
  • Karabiber

Kremalı makarna yapılışı

Makarnayı paketin üzerindeki tarife uygun olarak haşlayın. Sarımsağı ince ince kıyın. Ayrı bir tencereyi ocakta ısıtıp sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun. Ardından krema, tuz ve karabiberi ilave edin. Sos kaynamaya başladığında süzdüğünüz makarnaları sosa ekleyin ve harmanlayın. Makarnanıza dilerseniz, somon ya da ton balığı parçaları, fesleğen yaprakları ya da kaşar veya parmesan rendesi ekleyebilirsiniz.

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