Kremalı Mantarlı Makarna tarifi ve yapılışı: Kremalı Mantarlı Makarna nasıl yapılır?
İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden kremalı mantarlı makarna tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Peki, kremalı mantarlı makarna nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Kremalı mantarlı makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
02 Eylül 2021, Perşembe 10:57 Son Güncelleme:
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Özellikle et yemeklerinin yanına yakışan kremalı mantarlı makarna tarifi, oldukça lezzeti bir tarif. Makarna sevenler "kremalı mantarlı makarna nasıl yapılır?" Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kremalı mantarlı makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...
KREMALI MANTARLI MAKARNA TARİFİ
Kremalı mantarlı makarna malzemeler
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 diş sarımsak
- 1 kutu mantar
- 50 g tereyağı
- 100 ml krema
- 1 paket fettuccine makarna (Haşlanmış)
- 2 yemek kaşığı parmesan peyniri veya eski kaşar peyniri
- Tuz, taze çekilmiş karabiber
- 5-6 dal maydanoz
Kremalı mantarlı makarna yapılışı
Öncelikle sarımsakları kıyın ve mantarları nemli bir bezle silin. Ardından kullanılacak mantarları dilimler halinde kesin. Bir tencerenin içine makarnaları koyun ve 8 dakika haşlayın. Sıvı yağı geniş bir tavada ısıtıp içerisinde ince kıyılmış sarımsakları kavurun. Önceden dilimlediğiniz mantarları da tavaya ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar arada bir karıştırarak kavurun. Tereyağını ve kremayı da bu karışıma ilave edin. Tereyağı ile krema iyice eriyip malzemeye karışınca, önceden haşlayıp süzdüğünüz makarnayı ekleyin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra rendelenmiş parmesan peynirini de ilave edin. En son tuzunu, karabiberini ve kıyılmış maydanozu serpin. Son bir kez karıştırdıktan sonra ocaktan alabilirsiniz.