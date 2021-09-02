Özellikle et yemeklerinin yanına yakışan kremalı mantarlı makarna tarifi, oldukça lezzeti bir tarif. Makarna sevenler "kremalı mantarlı makarna nasıl yapılır?" Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız kremalı mantarlı makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KREMALI MANTARLI MAKARNA TARİFİ

Kremalı mantarlı makarna malzemeler

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 kutu mantar

50 g tereyağı

100 ml krema

1 paket fettuccine makarna (Haşlanmış)

2 yemek kaşığı parmesan peyniri veya eski kaşar peyniri

Tuz, taze çekilmiş karabiber

5-6 dal maydanoz

Kremalı mantarlı makarna yapılışı

Öncelikle sarımsakları kıyın ve mantarları nemli bir bezle silin. Ardından kullanılacak mantarları dilimler halinde kesin. Bir tencerenin içine makarnaları koyun ve 8 dakika haşlayın. Sıvı yağı geniş bir tavada ısıtıp içerisinde ince kıyılmış sarımsakları kavurun. Önceden dilimlediğiniz mantarları da tavaya ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar arada bir karıştırarak kavurun. Tereyağını ve kremayı da bu karışıma ilave edin. Tereyağı ile krema iyice eriyip malzemeye karışınca, önceden haşlayıp süzdüğünüz makarnayı ekleyin. Birkaç kez karıştırdıktan sonra rendelenmiş parmesan peynirini de ilave edin. En son tuzunu, karabiberini ve kıyılmış maydanozu serpin. Son bir kez karıştırdıktan sonra ocaktan alabilirsiniz.



