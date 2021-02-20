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KREMALI POĞAÇA TARİFİ

Kremalı poğaça malzemeleri

3 su bardağı un

1 paket krema(200 ml)

1 adet yumurta beyazı(sarısı üzerlerine sürülecek)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı çörek otu

Kremalı poğaça yapılışı

Bir kabın içerisinde, yumurta beyazı ile birlikte tuzu çırpın. Sıvı yağ, krema ve kabartma tozunuzu da bu kaba ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Unu azar azar ilave ederek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirin. Dinlenen hamurda mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlayın ve pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Poğaçaların üzerlerine çok hafif bastırın. Yumurta sarısını fırça yardımıyla poğaçaların üzerine sürün ve çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 40 dakika kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarın ve 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.



