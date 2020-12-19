Tatlılar arasında en sevilenlerden birisi olan sütlacı bir de kremalı sütlaç tarifi ile deneyin. Sevdiklerinize hazırlamak için kremalı sütlaç tarifi arıyor ya da kremalı sütlaç nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kremalı sütlaç tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası...

Kremalı sütlaç tarifi

Kremalı sütlaç malzemeleri

1 su bardağı pirinç

1 litre süt

200 mililitre krema

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı sıvı vanilya (ya da 1 paket vanilin)

2 yemek kaşığı nişasta

Kremalı sütlaç yapılışı

Pirinçleri tencereye alıp üzerini 3 parmak geçecek kadar suyla güzelce haşlayın. Pirinçler iyice yumuşayınca üzerine şekeri ekleyin. Sütten yarım su bardağı kadarını ayırıp kalanını da pirinçlere ilave edin. Arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Ayırdığınız süte nişastayı ekleyip karıştırın. Onu da sütlaca ekleyip 2 dakika daha kaynatın. Kremayı ve vanilyayı da ilave edip karıştırdıktan sonra bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Sütlacı kaselere bölüştürüp soğuttuktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.



