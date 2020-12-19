Yemek Kremalı sütlaç nasıl yapılır? Kremalı sütlaç tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Kremalı sütlaç nasıl yapılır? Kremalı sütlaç tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kremalı sütlaç nasıl yapılır? Kremalı sütlaç tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran sütlü tatlılar, şerbetli tatlılara oranla daha masum tatlılardır. Geleneksel sütlaç tarifini biraz daha değiştirerek yapacağınız kremalı sütlaç tarifi, en az orijinal tarifi kadar beğeniliyor. Peki kremalı sütlaç nasıl yapılır? Kremalı sütlaç tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası...

19 Aralık 2020, Cumartesi 12:23 Son Güncelleme:
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Tatlılar arasında en sevilenlerden birisi olan sütlacı bir de kremalı sütlaç tarifi ile deneyin. Sevdiklerinize hazırlamak için kremalı sütlaç tarifi arıyor ya da kremalı sütlaç nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kremalı sütlaç tarifi, malzemeler, yapılışı, püf noktası...

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Kremalı sütlaç tarifi

Kremalı sütlaç malzemeleri

  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 litre süt
  • 200 mililitre krema
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay kaşığı sıvı vanilya (ya da 1 paket vanilin)
  • 2 yemek kaşığı nişasta 

Kremalı sütlaç yapılışı

Pirinçleri tencereye alıp üzerini 3 parmak geçecek kadar suyla güzelce haşlayın. Pirinçler iyice yumuşayınca üzerine şekeri ekleyin. Sütten yarım su bardağı kadarını ayırıp kalanını da pirinçlere ilave edin. Arada karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Ayırdığınız süte nişastayı ekleyip karıştırın. Onu da sütlaca ekleyip 2 dakika daha kaynatın. Kremayı ve vanilyayı da ilave edip karıştırdıktan sonra bir taşım daha kaynatın ve ocaktan alın. Sütlacı kaselere bölüştürüp soğuttuktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.

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