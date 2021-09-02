Ana öğün olarak tüketebileceğiniz kremalı tavuklu makarna tarifi, birçok kişinin damak tadına uygun bir lezzet. Peki, kremalı tavuk makarna nasıl yapılır? Kremalı tavuklu makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

KREMALI TAVUKLU MAKARNA TARİFİ

Kremalı tavuklu makarna malzemeler

1 paket kalem makarna

Sosu için

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram kuşbaşı tavuk eti

1 dal pırasa

Tuz

Karabiber

200 ml krema

Üzeri için

Taze soğan

Kremalı tavuklu makarna yapılışı

Kalem makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için zeytinyağını ısıtın. Kuşbaşı doğradığınız tavuk etlerini hafif soteleyin. İnce doğradığınız pırasayı ekleyin. Makarnayı haşladığınız sudan yarım kepçe kadar ilave edip tuz ve karabiber ile tatlandırın. Tavuklar yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Ayrı bir sos tenceresinde kremayı ısıtın. Pişen pırasalı tavuk etine ekleyip karıştırın. Suyunu süzdüğünüz makarnayı sos tenceresine alıp iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze soğan ile süsleyerek sıcak servis yapın.