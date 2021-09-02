Kremalı Tavuklu Makarna tarifi ve yapılışı: Kremalı Tavuklu Makarna nasıl yapılır?
Tavuğun ve makarnanın eşsiz lezzeti kremalı tavuklu makarna tarifi, tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, kremalı tavuk makarna nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Kremalı tavuklu makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
02 Eylül 2021, Perşembe 11:28 Son Güncelleme:
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Ana öğün olarak tüketebileceğiniz kremalı tavuklu makarna tarifi, birçok kişinin damak tadına uygun bir lezzet. Peki, kremalı tavuk makarna nasıl yapılır? Kremalı tavuklu makarna tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
KREMALI TAVUKLU MAKARNA TARİFİ
Kremalı tavuklu makarna malzemeler
- 1 paket kalem makarna
Sosu için
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 200 gram kuşbaşı tavuk eti
- 1 dal pırasa
- Tuz
- Karabiber
- 200 ml krema
Üzeri için
- Taze soğan
Kremalı tavuklu makarna yapılışı
Kalem makarnayı haşlayıp suyunu süzün. Sosu için zeytinyağını ısıtın. Kuşbaşı doğradığınız tavuk etlerini hafif soteleyin. İnce doğradığınız pırasayı ekleyin. Makarnayı haşladığınız sudan yarım kepçe kadar ilave edip tuz ve karabiber ile tatlandırın. Tavuklar yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin. Ayrı bir sos tenceresinde kremayı ısıtın. Pişen pırasalı tavuk etine ekleyip karıştırın. Suyunu süzdüğünüz makarnayı sos tenceresine alıp iyice karıştırın. İnce kıyılmış taze soğan ile süsleyerek sıcak servis yapın.