Kremlin'den ABD'ye İdlib mesajı

Kremlin Sarayı'ndan, Trump'ın Rusya'nın İdlib'e yapılan hava saldırılarını durdurması çağrısıyla ilgili önemli bir açıklama geldi

03 Haziran 2019, Pazartesi 14:05
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Kremlin'den ABD'ye İdlib mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın İdlib'e düzenlediği hava saldırılarını sonlandırması gerektiğini vurgulamıştı.

Moskova yönetimi ise bölgeden sivillere ve askeri unsurlarına saldırılar yapıldığını ifade etti.

TÜRKİYE DETAYI

Rusya yönetimi açıklamada bulunarak, "İdlib'teki durum Türkiye' ile çalışarak durduracağımız bir mesele" dedi. (Hürriyet)

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