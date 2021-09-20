Dünya Kremlin'den 'Erdoğan' açıklaması: Hazırlık yapılıyor

Kremlin'den 'Erdoğan' açıklaması: Hazırlık yapılıyor

Dünya

Kremlin'den 'Erdoğan' açıklaması: Hazırlık yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde Rusya'yı ziyaret etmeye hazırlandığı Rus medyasında yer aldı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova yönetiminin Erdoğan'ın ziyareti için hazırlık yaptığını açıkladı.

20 Eylül 2021, Pazartesi 14:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya’ya gelmesinin planlandığını söyledi.

Rus medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde Rusya'yı ziyaret etmeye hazırlandığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova yönetiminin Erdoğan'ın ziyareti için hazırlık yaptığını açıkladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelecek.


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Aşı, İngiltere ve kış
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalif medyaya 'demokrasi baharı' beklerken…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika… Rusya’da üniversiteye silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...