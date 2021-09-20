Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere yakında Rusya’ya gelmesinin planlandığını söyledi.

Rus medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde Rusya'yı ziyaret etmeye hazırlandığını duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova yönetiminin Erdoğan'ın ziyareti için hazırlık yaptığını açıkladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelecek.



