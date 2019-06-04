Peskov, başkent Moskova’da Türkiye’nin S-400 alımı konusunda ABD ile çalışma grubu kurma teklifini gazetecilere değerlendirdi.

"Türkiye’nin, S-400’ün satın almasına ilişkin ABD ile bir çalışma grubu kuracak olması konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri" yönündeki soruya Peskov, "Ankara’nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil. Türk ortaklarımız ile işimiz gerçekleştirilme aşamasında olan S-400 ile ilgili teslimat anlaşmasını uygulamaktır. Türkiye, kendi planlarını üçüncü ülkelerle istişare edebilir." yanıtını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya’dan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubunun kurulması teklifini yinelemişti. AA