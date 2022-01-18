Hem pratik hem de lezzetli krep börek tarifi, tadına doyamayacağınız bir lezzet. Peki, krep börek nasıl yapılır? Severek yiyeceğiniz ve kolayca yapacağınız krep börek tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

KREP BÖREK TARİFİ

Krep börek malzemeler

2 tane yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 su bardağı +2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

Peynir ve maydanoz ekstra malzeme tercih edebilirsiniz.

Kızartmak için

Margarin veya tereyağı

KREP BÖREK NASIL YAPILIR?

Öncelikle yumurta, suyu, sütü ve tuzu derin bir kaseye alıp güzelce çırpın.

Daha sonra üzerine unu yavaş yavaş ilave edip hamuru güzelce çırparak homojen hale getirin.

Teflon veya granit tavaya bir çay kaşığı margarin koyup eritin.

Bir kepçe kadar karışımdan döküp yayın. Fazla kızarmadan ters çevirin. Diğer tarafından aynı şekilde beyaz olacak pişirip büyük bir tepsiye alın

Ayni işlemi bütün hamur bitene kadar uygulayın.

Hafif pişen kreplerin tam ortasına peynirli harçtan koyup önce iki kenarını sonra diğer iki kenarını ortada birleştirin. Birleşim yeri alta gelecek şekilde hazırlayın.

Tavaya tekrar çay kaşığının ucuyla margarin koyup eritin, katlayıp hazırlanan krepleri arkalı önlü güzelce kızartın.

Kızaran krepleri dört parçaya kesip servis yapın.



