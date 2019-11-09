Krep nasıl yapılır?

Evdeki malzemelerle kolayca yapabileceğiniz besleyici bir tarif ile karşınızdayız. İşte hem malzemeden hem de zamandan tasarruf ederek hazırlayabileceğiniz lezzetli krep tarifi...

- 2 adet yumurta

- 2 su bardağından biraz az un

- 2 su bardağı süt ( isteğe bağlı yarı su yarı süt yapılabilir)

- 1 çay kaşığı tuz

- yarım çay kaşığı şeker

- pişirmek için tereyağ veya sıvı yağ

Yapılışı

- Krep tarifi hazırlamak için un, süt ve su ile hiç topak kalmayana kadar iyice çırpın.

- Yumurtaları ekleyin biraz daha çırpın. Kek hamurundan daha akıcı bir kıvamda hamur edin.

- Teflon tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ koyup fırça ile yayın.

- Kızgın tavaya 1 kepçe krep hamuru dökün, sağa sola eğerek yayın.

- Hamurun altı kızarmaya başladığında üstüde biraz sertleşince ters düz edip her iki tarafını da kızartın. Orta ateşte kızartabilirsiniz. Tüm harç bitene kadar bu işlemi yapın. Krep tarifimiz hazır, Afiyet olsun.

İpucu

Hamuru hazırlarken un topaklanmalarının kalmamasına özen gösterin. Reçel, çikolata, meyve veya peynirle tüketebilirsiniz.