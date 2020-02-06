Krep hazırlaması oldukça kolay bir yemektir. Krep seviyorsanız krep tatlısı tarifi de oldukça seveceğiniz bir lezzet olacaktır. Eğer sevdiklerinize yapmak için krep tatlısı tarifi arıyorsanız yada krep tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız "krep tatlısı tarifi, krep tatlısı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Krep tatlısı tarifi

Krep tatlısı malzemeleri

- 1 litre süt

- 6 yumurta

- 2 tatlı kaşığı tuz

- 2, 5 kase un (kontrollü koyun)

- Ceviz veya fındık

Krep tatlısı şerbeti için:

- 3 su bardağı şeker

- 3 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Krep tatlısı yapılışı:

Tencereye şekeri ve suyu koyup karıştırarak kaynatın. Bir kapta yumurtaları iyice çırpın ve üzerine bütün malzemeleri ekleyin. Krepleri hafif yağlı tavada tek tek pişirin. Yuvarlak cam tepsiye bir krep bir ceviz parçaları koyarak kat kat dizin. Daha sonra kare kare dilimleyin. Kaynayan şerbete tereyağını koyup biraz daha kaynatın. Kreplerin üzerine dökün.