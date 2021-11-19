Dünya Kreşi havaya uçurma tehdidinde bulundu, operasyon başlatıldı

Kreşi havaya uçurma tehdidinde bulundu, operasyon başlatıldı

Dünya

Kreşi havaya uçurma tehdidinde bulundu, operasyon başlatıldı

Almanya’nın Köln kentinde bir kreşin arazisine girerek "binayı havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

19 Kasım 2021, Cuma 20:45 Son Güncelleme:
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Köln polisinden yapılan açıklamada, Riehl semtindeki bir kreşte yerel saatle 15.30’da meydana gelen olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi. Açıklamada, kreşte bulunan çocukların eğitimciler tarafından binadan çıkarıldığı ve tüm çocukların güvenli şekilde ailelerine teslim edildiği kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin yanındaki çantada kabloların görüldüğü iddia edildi. Şüphelinin yakalanması için An der Flora Caddesi’nin etrafındaki geniş bir alanın kordon altına alındığı ve Özel Harekat Timi tarafından operasyon başlatıldığı ifade edildi.

AA

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