Kreşi havaya uçurma tehdidinde bulundu, operasyon başlatıldı

Köln polisinden yapılan açıklamada, Riehl semtindeki bir kreşte yerel saatle 15.30’da meydana gelen olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi. Açıklamada, kreşte bulunan çocukların eğitimciler tarafından binadan çıkarıldığı ve tüm çocukların güvenli şekilde ailelerine teslim edildiği kaydedildi. Yerel basında yer alan haberlerde, şüphelinin yanındaki çantada kabloların görüldüğü iddia edildi. Şüphelinin yakalanması için An der Flora Caddesi’nin etrafındaki geniş bir alanın kordon altına alındığı ve Özel Harekat Timi tarafından operasyon başlatıldığı ifade edildi.

AA