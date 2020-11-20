Corona virüs tedbirleri arttı yüz yüze eğitime ara verildi. İkinci online eğitim nasıl olacak, okullar ne zaman açılacak, ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni dönemle ilgili tüm ayrıntıları birazdan TRT Haber'de konuştu.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

Kreşler ne olacak?

Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz.

Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunların tamamı geçerli sayılacak.

8 ve 12. sınıflarda sistem nasıl olacak?

Önümüzdeki hafta çocukların lehine bazı çalışmalar yapılacak.