Türkiye Kreşler ve anaokulları için karar verildi

Kreşler ve anaokulları için karar verildi

Türkiye

Kreşler ve anaokulları için karar verildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anaokulu ve kreşler için yeni bir açıklama geldi.

20 Kasım 2020, Cuma 12:40 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.

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MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Okul öncesi eğitim kurumlarında, 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olarak planlanacak. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.


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