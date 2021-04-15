Türkiye Kreşteki skandal görüntüler gündem olmuştu! İşte istenen ceza

Kreşteki skandal görüntüler gündem olmuştu! İşte istenen ceza

Türkiye

Kreşteki skandal görüntüler gündem olmuştu! İşte istenen ceza

İstanbul Tuzla'daki skandal görüntüler Türkiye'de günlerce konuşulmuştu. Öğretmen Güler M. 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

15 Nisan 2021, Perşembe 14:01 Son Güncelleme:
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İstanbul Tuzla'da özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan öğretmen Güler M. için 'Zincirleme şekilde kötü muamele' suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis istedi.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Güler M. katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Şikayetçi avukatı Sevil Hartavi "Çocuklara eğitim verilirken şiddet gördükleri dosya safahatında açıktır. Biz sanığın eyleminin kötü muameleden daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çocukların yaşlarına göre davranış bozuklukları vardır. Bir an önce adaletin tecelli etmesini ve sanığın her bir çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

1 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı Kenan Pehlivan esas hakkındaki mütalaasında yapılan yargılama ve toplanan tüm deliller kapsamında sanık Güler M.'nin üzerine atılı zincirleme biçimde kötü muamele suçunu işlediğine kanaat getirdi. Savcı Pehlivan, sanık Güler M.'nin 'Zincirleme şekilde kötü muamele' suçundan 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki avukatı Hartavi, mütalaaya karşı söz alarak "Biz suçun zincirleme şekilde yapıldığı değil de her bir çocuk için ayrı ayrı kaldığını düşünüyoruz. Bu hususta beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Ara kararını açıklayan mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanığın ayında bir anaokulunun sahibi ve öğretmeni olduğu, anaokuluna giden oğlunun vücudunda morluklar gören müşteki Zeynep Atasever'in sanık Güler M.'ye ait olduğu iş yerinde işe girdiği anlatılıyor. Zeynep Atasever'in sanığın öğrencilere uyguladığı şiddeti ve onları yarı çıplak vaziyette ve topluca tuvalete giriş görüntülerini cep telefonu ile çektiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın toplam 30 çocuğa şiddet uyguladığı kaydediliyor.

İddianamede sanık Güler M.'nin 'Zincirleme şekilde kötü muamele' suçundan 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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