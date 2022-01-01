Türkiye Kripto borsasında 400 bin lira kaybetti! Acı haber geldi

Kripto borsasında 400 bin lira kaybetti! Acı haber geldi

Türkiye

Kripto borsasında 400 bin lira kaybetti! Acı haber geldi

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL'sini kaybeden ve eşi ile girdiği tartışmada eşini öldürüp intihara kalkışan Yunus Emre Uyaner tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

01 Ocak 2022, Cumartesi 16:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 2 ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren eşi Melike Yağmur Uyaner (28) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Uyaner, ardından aynı silahla kendi başına ateş etti. Eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Melike Yağmur Uyaner, bir gün sonra hayatını kaybetti.



Yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği, bu nedenle bunalıma girdiği belirtilen Yunus Emre Uyaner’ın olaydan yarım saat önce evine geldiği minibüsün güvenlik kamerası görüntüsünde besmele çekerek, "Allah'ım, bunu yapan bin bulsun. Allah'ım bana yardım et" dediği görüldü.

Hastanede tedavisi süren Yunus Emre Uyaner de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Uyaner'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Umutlarımızı 2022’ye taşıdık
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Metaverse gözlükleri
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze bir başlangıç
Rauf Tamer
Murat Çelik
2022’de keşke...
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yusuf Küpeli ve bir tarih…
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü