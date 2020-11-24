Kripto para alım satımı yapanların çoğu Z kuşağı gençlerden oluşuyor

Thodex’in kullanıcılarının yüzde 51,4’ü 18-24 yaş aralığındaki Z kuşağına dahil olan gençlerden oluşuyor. Kripto para alıp satan ikinci büyük grupsa Y kuşağı. Yaşları 25-34 arasında değişen Y kuşağı mensubu Thodex kullanıcılarının oranı yüzde 26,5.

Thodex’in Z kuşağı ağırlıklı olan kullanıcı profili bugüne kadar tüm dünyada çeşitli araştırmalara konu olan dijital paranın geleceği konusuna da son noktayı koydu. Bu zamana kadar pek çok ülkede kripto paraya çeşitli kuşakların ilgisi merak edilmiş ve yapılan araştırmalarda farklı eğilimler tespit edilmişti. Bundan birkaç yıl önce Z kuşağının sanılanın aksine kripto paralarla ilgilenmediği iddia edilse de KPMG’nin bir yıl önce Amerika’da yaptığı araştırması ABD’de yaşayan 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 83’ünün kripto paraların geleceğiyle yakından ilgilendiğini gözlemlemişti.



