Ekonomi Kripto para borsası Bitrota'nın sahibine gözaltı

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibine gözaltı

Ekonomi

Kripto para borsası Bitrota'nın sahibine gözaltı

Kripto para borsası Bitrota'nın sahiplerinden K.A. dolandırıcılık iddiasıyla Antalya'da yakalandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan K.A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.

07 Aralık 2021, Salı 14:43 Son Güncelleme:
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Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte 3 yıl önce şirket kuran K.A. ve H.Ö. tarafından geçen yıl devreye alınan 'Bitrota' adındaki kripto para borsasının çökmesinin ardından mağdurların suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden K.A., Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. K.A. soruşturma kapsamında İstanbul'a gönderildi.



Başsavcılık, şüphelilerin şirket merkezini İstanbul'a taşıdığı gerekçesiyle soruşturma dosyasını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.


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