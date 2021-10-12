Ekonomi Kripto para borsası Coinzo kapandı

Kripto para borsası Coinzo kapandı

Ekonomi

Kripto para borsası Coinzo kapandı

Yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteren kripto para borsası Coinzo, 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

12 Ekim 2021, Salı 07:50 Son Güncelleme:
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Türk Kripto Para borsası Coinzo kepenk indirdi. 2018 yılında kurulan şirket faaliyetlerine son verdiğini, müşterilerinin Türk Lirası ya da kripto para varlıklarını çekebileceğini duyurdu.

Coinzo'dan yapılan açıklamada "Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık" denildi.

6 AY AÇIK KALACAK

Site, 6 ay boyunca erişime açık kalacak ve bu süre içinde müşteriler varlıklarını çekebilecek.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

"Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir. 

Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir. Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak kullanıcılarımızın karşısına yine “kripto para ve blockchain” sektöründe yeni projelerle çıkmayı hedeflemekteyiz."

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