Türkiye Kripto para borsasında dev vurgun! Bitrota’nın sahibi tutuklandı

Kripto para borsasında dev vurgun! Bitrota’nın sahibi tutuklandı

Türkiye

Kripto para borsasında dev vurgun! Bitrota’nın sahibi tutuklandı

Dolandırıcılık’ iddiasıyla gözaltına alınan ‘Bitrota’ isimli kripto para borsası sahiplerinden Kenan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

09 Aralık 2021, Perşembe 20:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Bitrota’ isimli kripto para borsası sahiplerinden Kenan A., 7 Aralık’ta gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Kenan A.’nın “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Kripto para borsası Bitrota'nın kısa bir süre önce çökmesi üzerine çok sayıda kişinin hesabın ulaşamadığı ve parasını alamadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İSTANBUL (İHA)

İlgili Haberler
Bitrota yüzlerce kişiyi mağdur etti! CİMER’e şikayet yağdı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Anlaşıldı
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Bertie, Dublin ve sıradan bir yurttaş gibi…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Murat Çelik
Aday anketindeki ikinci soru
Murat Çelik
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kameramanı vahşice öldürdükten sonra yakmaya çalışmıştı! Dehşeti tek tek anlattı