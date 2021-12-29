TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Grup Başkan Vekilleri Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Genel Müdürü Hakan Ertürk, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar Daire Başkanı Haldun Nigiz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Cerit, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Mahmut Okur, Gelir İdaresi Daire Başkanı Kaan Kasım, Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Karpuz, Merkez Bankası Hukuk Müşaviri Erman Çete ve Twitter platformu üyelerini temsilen de 8 kişi katıldı. Katılımcılar, toplantıda söz konusu yasal düzenlemeye ilişkin raporlarını sunarak görüşlerine bildirecek.







