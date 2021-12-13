Ekonomi Kripto para madenciliği operasyonu! Gözaltılar var

Kripto para madenciliği operasyonu! Gözaltılar var

Ekonomi

Kripto para madenciliği operasyonu! Gözaltılar var

Hatay’da bir otomobili durduran jandarma, kripto para madenciliğinde kullanılan gümrük kaçağı 23 cihaz, 24 güç kaynağı ve 3 hash board ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alındı.

13 Aralık 2021, Pazartesi 11:27 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesinden 34 HM 2731 plakalı araç ile Adana'ya kripto para madenciliğinde kullanılan kripto para (mining) üretim makinesinin sevk edileceği bilgisi aldı. Hatay-Adana otoyolu Erzin ilçe sınırları içerisinde önlem alan ekipler, durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan gümrük kaçağı 23 kripto para üretim makinesi ile 24 güç kaynağı ve 3 hash board ele geçirdi. Araçta bulunan A.A. ve K.A. gözaltına alındı. 



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