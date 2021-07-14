Dünya Kripto para operasyonu! İngiltere'de rekor..

Kripto para operasyonu! İngiltere'de rekor..

Dünya

Kripto para operasyonu! İngiltere'de rekor..

İngiliz polisinin düzenlediği, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kullandığı kripto para operasyonunda 408 milyon dolarlık rekor kripto paraya el konuldu.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 01:54 Son Güncelleme:
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Reuters'ın haberine göre; İngiliz polisi, organize suç örgütlerinin kara para aklamak için kripto para birimlerini kullanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 408 milyon dolar tutarında rekor miktarda kripto paraya el koydu.

Dönüm noktası operasyon

Operasyonda 39 yaşında bir kadın tutuklandı.

Metropolitan Polis Komiser Yardımcısı Graham McNulty, "Dijital platformlar geliştikçe, kara para aklamak için kripto para kullanan organize suç örgütlerini giderek daha fazla görüyoruz" dedi.

Operasyonun uzun süren soruşturmada önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

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