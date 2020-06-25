Kripto para piyasalarında sert hareket ne zaman gelecek?

Örneğin yatırımcı Jim Rogers, Bitcoin'de hala bir balon olduğunu, eninde sonunda değerinin sıfıra ineceğini ve ortadan kaybolacağını söyledi. Bitcoin'un 2017 başındaki gibi bir balon içerisinde olduğunu belirten Rogers, tüm kripto paraların en sonunda yok olacağını belirtti. Hatta Rogers, "Kripto paralar birkaç yıl önce yoktu. Göz açıp kapayıncaya kadar 100 kat, 1000 kat daha değerli hale geldiler. Bu net bir şekilde balon ve doğru fiyatı bilmiyorum. Sanal para bir yatırım hedefi değildir. Bu sadece kumar." dedi.

Buna ek olarak ise Bitcoin kısa süre önce 9.600 doların üzerine çıktı. Bu seviyenin devam etmesi halinde, trader’lar hafta içinde büyük bir fiyat hareketi bekliyor. Analist ve trader’lara göre, yukarı tarafta, boğa onayı için 9.800 doların kırılması gerekiyor. 9.600 doların üzerine doğru bir fiyat hareketi, BTC fiyatının beş haneli rakamlara yeniden çıkma şansını artırabilir, bu noktada 12.000 doları kırması zaten sağlam bir olasılık.

Peki Bitcoin analizi konusunda neler dikkat edilmeli, sert düşüş bekleniyor mu gibi soruların cevapların Emre Aksoy anlattı.

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