Kripto para piyasasında önemli değişiklik! Yükselişe geçti

Pazartesi günü küresel kripto para piyasa değeri günlük yüzde 3,52 artarak 1,38 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin, güne bir önceki güne göre yüzde 5 daha yüksek bir seviyede başladı. En büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin yükselerek 34 bin 863 doları gördü. Ethereum da günün erken saatlerinde mütevazı kazançlar gösterdi. Ethereum son 24 saatte yüzde 5 yükselerek 1971 dolara yükseldi.

Küresel bir kripto ticaret platformu olan Mudrex CEO'su ve kurucu ortağı Edul Patel, “Panik satışları azaldı ve bu piyasalar için son derece olumlu bir işaret. Birkaç yatırımcı, işlem gören hacimlerden görülebilen düşüşleri satın alma fırsatını değerlendirdi" dedi.

Diğer kripto para birimlerindeki değişim;

Binance Coin 285 dolar, 24 saatte yüzde 0,2 değişim

Cardano 24 saatte yüzde 1,32, 24 saatte yüzde 1.8 değişim

Dogecoin 0,255 dolar, 24 saatte yüzde 2.2 değişim

XRP 0,639 dolar, 24 saat içinde yüzde 1.8 değişim

BINANCE'E YASAK

İngiltere Mali Davranış Otoritesi (FCA), kripto para borsası Binance'in İngiltere'deki operasyonlarını durdurmasını istedi. Binance'e çarşamba gününe kadar süre verildi. Binance, ayrıca internet sitesinde ve sosyal medya kanallarında artık İngiltere'de faaliyette bulunmayacağını duyurmak zorunda olacak.

Öte yandan İngiliz bankası TSB, 5 milyon müşterisinin kripto borsalara para gönderimini yasaklamayı planlıyor. Yasağın nedeninin TSB'nin 849 müşterisinin bir ay içerisinde dolandırılması olduğu ifade ediliyor.

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ÖNEMLİ KRİPTO PARA ADIMI

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego Pazar günü yaptığı açıklamada, bankacılık işinde Bitcoin kullanmaya başlayabileceğini ve ülkenin kripto para birimini kabul etmeye başlayan ilk bankası olabileceğini söyledi. 15,8 milyar ABD doları olarak tahmin edilen bir aile servetiyle Meksika'da üçüncü olan Salinas, büyük Banco Azteca bankacılık işinin sahibi.

Salinas geçen yıl likit portföyünün yaklaşık yüzde 10'unun Bitcoin'e yatırıldığını söyledi. Pazar günü, tüm yatırımcıların kripto para birimini ve geleceklerini incelemesi gerektiğini söyledi.

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160 BİN DOLAR TAHMİNİ

Merkezi kripto para borç verme platformu Celsius’un kurucu ortağı Alex Mashinsky, vermiş olduğu özel bir röportajda bu yıl Bitcoin’den büyük beklentileri olduğunu, BTC fiyatının 160 bin doları görmesini beklediğini ifade etti.

Her kripto para biriminin ATH gördükten sonra mutlaka bir düzeltme yaşaması gerektiğini belirten Mashinsky, şubat ve mart aylarında söz konusu düzeltme için erken uyarı tweetleri attığını hatırlattı. Bugünkü 30 bin dolarlık seviyeyi 3-4 ay öncesinden tahmin ettiğini belirten ünlü isim, bazı yatırımcıların açgözlülük yaptığını bunun da ciddi kayıplar getirdiğini ifade etti.

Elon Musk’la ilgili de konuşan Mashinsky, Tesla CEO’sunun attığı olumsuz tweetlerle piyasayı manipüle ettiğini ve kripto topluluğuna asla yardım etmediğini dile getirdi.

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ELON MUSK İLE JACK DORSEY BİTCOİN İÇİN TOPLANACAK

Jack Dorsey, konuşmacı olarak yer alacağı bir Bitcoin etkinliği için bir paylaşım yaptı. Bitcoin'in gelişmesi ve daha yaygın bir kripto olarak yoluna devam etmesi için ne gibi adımlar atılması gerektiğine yönelik eğitici bir etkinlik olacak olan 'The B Word' için Jack Dorsey tarafından yapılan paylaşım, Musk'ın gözlerinden kaçmadı. Konuyla ilgili espri yapan Musk'a yanıt Dorsey'den ciddi biçimde geldi ve etkinliğe davet aldı. Etkinlik 21 Temmuz'da düzenlenecek.