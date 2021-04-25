Kullanıcılar paralarını geri alamazken, Goldexco.in konuyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamada, mükerrer işlemleri ve sistemsel problemleri neden göstererek giderici çalışmaların başlatıldığını ve herhangi bir kaybın söz konusu olmadığını bildirdi.

Goldexco.in’deki aksaklık önceki akşam başladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “23 Nisan 2021 saat 19.20’de açılışını yaptığımız Gldx Token’in alım satımında siz değerli kullanıcılarımızın da şahit olduğu gibi sistemsel bir problem yaşanmıştır.

Gece boyu yapılan incelemeler sonucunda bazı hesaplar da mükerrer işlemler tespit edilmiştir. Hem piyasa yapıcı hem de piyasa alıcı tarafında herhangi bir hak kaybına sebep olmamak için 23 Nisan 2021 saat 19.20’den itibaren yapılan tüm işlemler geri çevrilecektir. Bu işlemler sadece Gldx Token için yapılacaktır.

Diğer tüm alım satımlar aktiftir” dendi. Açıklamada kullanıcıların varlıklarının soğuk cüzdanda olduğu, herhangi bir kaybın söz konusu olmadığı belirtilirken devamında “Dileyen kullanıcılarımızın talep etmeleri doğrultusunda yapmış oldukları yatırım miktarı taraflarına iade edilecektir.

Sistemimiz de gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra Gldx Token’in tekrar alım satıma açılacağını tüm kullanıcılarımıza bildiririz” ifadelerine yer verildi.

THODEX'TE NE OLMUŞTU?

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te günlerdir işlem yapılamıyor. Binlerce kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı konuşuluyor.

Ayrıca kripto para dolandırıcılığı ile ilgili 'Thodex' isimli şirkete yapılan operasyon kapsamında firari Fatih Faruk Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gece saatlerinde Pendik'te gerçekleştirdiği operasyonda Güven Özer gözaltına alındı. Özer sorgu işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken soruşturma kapsamında aranan 80 kişiden 66'sı gözaltına alınmış oldu.

Firari Fatih Faruk Özer, kız kardeşi Serap Özer ve firmanın muhasebe müdürünün yanı sıra, şirketle bağlantısı olduğu tespit edilen 14 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

VEBİTCOİN CEO'SU GÖZALTINA ALINDI

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in kendi sitesinden faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra şirketin CEO'su İlker B.'nin Menteşe ilçesindeki villasına girmeye çalışan 2 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Yatırımcı oldukları öğrenilen 2 kişi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olaydan sonra ailesiyle birlikte ilçe merkezindeki evine taşınan İlker B., dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Thodex'in bakıma alındığını açıkladığı geçen 20 Nisan'da gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Şirketten kapanmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."