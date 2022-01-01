Kripto para sayısı 2021 yılında ikiye katlandı

CoinMarketCap verilerine göre, 2021’in ilk günlerinden son günlerine kadar olan sürede kripto para birimi sayısı 8.070 adet arttı. Yılın başlarında 8.000 adet seviyesindeki kripto para birimi sayısı, yılın sonunda 16.223’e çıktı. Bu da yüzde 98,98 seviyesinde bir artışa işaret ediyor. Her gün ortalama 21 yeni kripto para birimi piyasaya giriş yapıyor.

Öte yandan 25 Ekim’de, piyasadaki kripto para birimlerinin sayısı 13.000 seviyesindeydi. Geçen 2 aylık sürede ise 3.000 adet yeni kripto para çıktı.

2 ay önce piyasada 13.000 adet kripto para birimi varken, piyasanın değeri 2,6 trilyon dolardı. Şimdi ise kripto para birimlerinin sayısının artmasına karşılık, piyasanın değeri 2.26 trilyon dolarda. Fonların büyük kısmı ilk 100 kripto para biriminde toplanıyor.