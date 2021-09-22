pNetwork, konuyla ilgili Twitter hesabından "Siber saldırganlar kod tabanımızdaki bir hatadan yararlanıp 277 Bitcoini çalarak BSC üzerinden pBTC'ye saldırdı." açıklamasında bulundu.

pNetwork'teki diğer tüm fonların "güvende" olduğunu açıklayan şirket, saldırıdan diğer "köprülerin" etkilenmediğini belirtti.

Köprüler, kripto para kullanıcılarının bir kripto para birimini diğer bir kripto paraya kopyalaması anlamına geliyor.

pNetwork, Telegram hesabından ise ekstra güvenlik önlemleri ile köprülerin önümüzdeki günlerde yeniden etkinleştirileceğini belirtirken hatanın tespit edildiğini ve düzeltildiğini kaydetti.

pBTC ise pNetwork'ün paketlenmiş bitcoin versiyonu olarak tanımlanıyor. Bir token (jeton) olan "wrapped bitcoin", akıllı blok zinciri anlaşmalarında bitcoine bire bir eş değerlilikte işlem görüyor.

Bu durum merkezsiz finans protokollerinde (DeFi) bu tokenin bitcoinin bir kopyası gibi kullanılabilmesini sağlıyor.

Saldırı, tarihin en büyük DeFi soygunu olan ve bu yılın başlarında gerçekleşen 610 milyon dolarlık Poly Network'un kırılmasına da dahil olan Binance Smart Chain'de gerçekleşti.

Olayın duyulmasından ardından geçen 24 saatte pNetwork’ün yönetimindeki PNT token'ı yüzde 18 değer kaybına uğradı.