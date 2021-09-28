Kripto para ticareti yapan hamster insan yatırımcıları yendi

Anonim kalmak isteyen gençler, Mr Goxx adındaki hamster’ları için bir düzenek kurdu. Hamster tekerleğinin çubuklarına ise belirli sayıda kripto para ismi atandı. Hamster nerede durursa oraya ait kripto para ismi sisteme iletildi.

Farenin Sat ve Satın al adında iki tüneli bulunuyor. Tekerleği çevirdikten sonra hangi tünele girerse sistem otomatik olarak alım veya satım yapıyor. Böylece sürekli olarak çalışan bir sistem ortaya çıkıyor.

İlk ayında 326 euro’luk XLM alan hamster, yüzde 7 civarında zarar etti. Ancak sonrasında yüzde 20 civarında kazanç yakaladı.

Gençler farenin, 24 saatlik yaşantısını ve ticari işlemlerini de canlı bir şekilde internetten yayınlıyor. Son olarak gençler, bununla bir farkındalık projesi olduğunu ve kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını vurguladı.