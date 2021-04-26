Kripto para yatırımı kumardan farksız

Kripto para piyasalarında 20 Nisan itibarıyla adeta deprem yaşanıyor. Thodex’le başlayan mağduriyet Vebitcoin, GoldexCoin ve Sistemkoin’e de sıçradı. Tek tek kapanan platformlar yeni mağduriyetlerin de habercisi niteliğinde. Bir başka ifadeyle risk sürüyor. Bu konuda uyarılar yapılmaya da devam ediliyor. Son uyarı, nisan ayı başında İş Bankası’na genel müdür olarak atanan Hakan Aran’dan geldi.

ARADAKİ FARKA DİKKAT!

Hakan Aran, dijital para ve kripto para konusunun birbirine karışmaması gerektiğini söyledi. Blokzincir teknolojisi ve dijital paraların geleceğin teknolojileri olarak belirten ve reform paketindeki dijital para konusunun kripto paradan çok farklı olduğunu ifade eden Aran, “Merkez bankalarının çıkardığı dijital paralar, itibari paraların dijital versiyonudur” dedi. Aran, kripto paralarla ilgili de şunları söyledi:

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran

ARACILAR ŞEFFAF DEĞİL

“Kripto paralar konusu; henüz ülkemiz dahil dünyanın pek çok ülkesinde düzenlemesi yapılmamış ya da kısmi yasaklama yönünde yapılmış, teknoloji, siber hırsızlık, fiyat oynaklığı, dolandırıcılık ve düzenleme açısından çok büyük riskler barındıran, aracılık yapan şirketleri seçerken dikkatli ve temkinli olunması gereken, henüz piyasa yapıcılığı olmayan riskli bir alan. Bu alandaki servet çok az sayıda adreste toplanmış durumda. Ciddi bir yoğunlaşma var. Aracılık eden kuruluşların ise bir kısmı şeffaf, sahipliği, finansal gücü ve son durumu bilinen kuruluşlar değil. Bunları anlatmaya çalışmış ve kripto paraya yatırım yapmış olanlar tarafından eleştirilmiştim. Bugün yaşanan fiyat düşüşleri, faaliyetine bir gecede son veren kripto para borsası ve vatandaşın parasını alarak bir gecede buharlaşan kripto para şirketi; kripto paralar için ’yasal güvenceden yoksun kumardan farksız bir alandır’ derken ne demek istediğimi üzücü bir şekilde gösteriyor.”

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ DİJİTAL VARLIKLAR

Kripto piyasalarına yatırılan paranın bir gecede kaybedilebileceğine dikkat çeken Hakan Aran, “Yasal düzenleme yapılana ve piyasa yapıcılığı kavramı gelene kadar vatandaşımızın tüm hayatı boyunca uğraşarak, zorluklarla oluşturduğu ve kripto paraya yatırdığı birikimin bir gecede kaybedilmesi, yarılanması riski var. Bir para veya menkul kıymet olmadığından yasal düzenlemesi yapılanlara göre çok yüksek riskli bir dijital varlıktır. Ülkemizde geçen hafta yapılan düzenleme sonrası Türkiye sınırları içinde bir ödeme aracı da değildir. Arkasındaki bizleri büyüleyen dağıtık blokzincir teknolojisi, lütfen gözlerimizi kamaştırıp kripto paralar konusundaki bu eksiklikleri ve riskleri görmemize engel olmasın” uyarılarında bulundu.

BANKALAR TEKNOLOJİ ŞİRKETİNE DÖNÜŞÜYOR

İş Bankası’nın hedeflerinden bahseden Hakan Aran, “100’üncü yıla giderken ilk hedefimiz; iş modeliyle, organizasyon ve hizmet modeliyle, şube yapısıyla, çalışanlarının yetkinliğiyle ve teknoloji altyapısıyla geleceğin bankasını inşa etmek. Bankalar artık birer teknoloji şirketine dönüşüyor. Bankacılık sektörünün geleceğini bu dönüşüm belirleyecek” diye konuştu. Aran, ayrıca Türkiye’nin dijital bankacılık alanında dünyada ilk 3’e girebilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

EKONOMİYE DESTEĞE DEVAM

2020’nin, salgın nedeniyle insanlık açısından çok talihsiz bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Hakan Aran, İş Bankası gibi ölçeği itibarıyla ülke ekonomisi üzerinde etkisi bulunan büyük tüm kurumların, böyle dönemlerde daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. ‘Türkiye’nin bankası’ olarak tüm kesimlere destek olmaya özen gösterdiklerini ve göstermeye devam edeceklerini belirten Aran, “Ekonomiye desteğimizi devam ettirebilecek güç ve sağlamlıktayız” dedi.

TÜRKİYE’NİN KAYBETTİĞİ YERDE KAZANAN OLMAZ

Herkesin aynı gemide olduğunu ve elbirliği ile bu fırtınalı dönemin aşılması gerektiğini vurgulayan Hakan Aran, şunları söyledi:

“Türkiye’nin kaybettiği yerde kazanan olmaz. Ülkemize sahip çıkmak istiyorsak ekonomimizdeki kırılganlık unsurlarına odaklanmalı ve ihtiyaç duyulan politikalarda belirsizliklere mahal vermeyerek, güven ortamını tesis etmeliyiz diye düşünüyorum.”

BORÇ ÖDEMEDE SORUN GÖRMÜYORUZ

Türkiye’nin 190.3 milyar dolar düzeyindeki kısa vadeli döviz yükümlülüklerinin maliyetine katlanmak kaydıyla çevrilebileceğini ifade eden Hakan Aran, “Ülke risk primimiz yükseldiği için daha yüksek faiz oranlarıyla da olsa her kurum borcunu çevirebilir durumda. Dolayısıyla biz ödemeler dengesi konusunda, borç çevirme ve borç ödemede sorun görmüyoruz” diye konuştu.



