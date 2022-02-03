Kripto paralar düştü! Bitcoin neden çakıldı? Bitcoin kaç dolar?

Kripto para piyasalarında tatsız seyir devam ediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 50’ye yakın oranda uzaklaşan kripto para birimlerine olan güven iyice sarsılmaya başladı. Ayı piyasasının en sert yaşandığı günlerde Bitcoin fiyatları yerinde saymaya başladı. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, Ethereum’da da kayıplar artarken altcoinlerde spekülatif fiyat hareketleri gerçekleşiyor.

BİTCOİN GERİLEDİ

Bitcoin kaç dolar?

Kripto paralar 2022 yılına iyi bir başlangıç yapamadı. 2021’in son aylarında ralli yaparak tarihi yüksek seviyeye ulaşan kripto paralar 2022’de deprem yaşıyor. Lider Kripto Para birimi Bitcoin ile başlayan düşüş eğilimi diğer güçlü kripto paralara da yansıdı. Bitcoin tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 32 bin Dolar seviyelerine kadar geriledi. Yüzde 53’lük dev kayıpla ayı piyasasının içine düşen Bitcoin’e ilişkin olarak beklentiler birer birer boşa çıkmaya başladı.

Kripto para birimi Bitcoin piyasada hakim

Bitcoin’in korku endeksine bakıldığında uzun süredir aşırı korku bölgesinde yer alıyor. Bugün 20 puanla korku endeksinde zirveleri oynayan Bitcoin’in dominansı ise yüzde 41 seviyelerinde bulunuyor. Piyasada yine hakim olan kripto para birimi Bitcoin olarak öne çıkıyor.

TARİHİ ZİRVELERE DÖNMEK İÇİN ÇOK UZUN YOL VAR

Kripto paraların geçtiğimiz Kasım ayında gördüğü tarihi yüksek seviyeleri test etmeleri için büyük aşama kaydetmeleri gerekiyor. Bunun önünde ise birçok engel bulunuyor.

ABD Merkez Bankası Fed’in enflasyonu durdurmak için Mart ayında yapacağı faiz toplantısında faiz artırım kararı çıkması muhtemel görünüyor. Bu durumda piyasada dolara olan talebin artacak olmasından dolayı kripto para birimleri yine arka plana itilebilir.

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma riski de yatırımcıları nakitte ya da nakite döndüğünde değerini koruyabilen emtialara yönelmesine sebep oluyor.

Tüm bunların yanında dünya genelinde artan Koronavirüs vakaları da piyasalarda durgunluğa neden olabileceği beklentisi de hakim oluyor.

BITCOIN YİNE DÜŞÜŞTE

Bitcoin 37 bin dolar seviyelerinde

Bitcoin’in fiyatı yine düşüş eğiliminde seyrediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 46 oranında geride olan ve ayı piyasası içinde bulunan Bitcoin saat 08:38 itibarıyla yüzde 4’e yakın kayıpla 37 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 36 bin 600 dolar, en yüksek de 38 bin 771 dolar seviyesini gördü.

ETHEREUM DA CANSIZ SEYREDİYOR

Ethereum kaç dolar?

5 bin dolar hedefini bir türlü aşamayan Ethereum tarihi yüksek seviyesinden neredeyse yüzde 50 aşağıda işlem görmeye devam ediyor. Ethereum saat 08:38 itibarıyla yüzde 4 oranında kayıpla 2650 dolardan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 2615 dolar, en yüksek de 2812 dolar seviyesini gördü.

RIPPLE DA DÜŞÜŞTE

ABD’de davası süren ve bunu spekülatif araç olarak kullanan Ripple da düşüş eğiliminde Ripple saat 08:38 itibarıyla yüzde 4’e yakın kayıpla 0,6051 dolarda bulunuyor.

SOLANA 100 DOLARIN ALTINDA

Solana kaç dolar?

Bir dönem manipülatif fiyat hareketlerine sahne olup yüz binlerce yatırımcıyı mağdur eden Solana da düşüş trendinde. Solana saat 08:38 itibarıyla yüzde 10’a yakın düşüşle 98.78 dolardan alıcı buluyor. Solana geçtiğimiz Kasım Ayında 259 doları görmüştü. Tarihi zirvesinden şu anda yüzde 62 oranında uzaklaşmış görünüyor.

YÜKSELENLER YİNE SPEKÜLATİF ALTCOINLER

En çok yükselenler listesinde altcoinler başa oturmuş durumda. Herhangi bir sebep olmadan spekülatif olarak fiyat hareketlerinde bulunan altcoinler yatırımcılarına bir anda yüksek kazançlar sağladığı gibi bir anda da paralarının neredeyse tamamını kaybetlerine neden olabiliyor.

IDEX yüzde 71 oranında yükselişle 0,29 dolar, OOKI yüzde 59 oranında yükselişle 0,020 dolar, FORTH yüzde 38 oranında yükselişle 7,27 dolar, QNT yüzde 22 oranında yükselişle 126,7 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK DÜŞENLER DE ALTCOIN

En çok düşenler listesinde de altcoinler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde yükseliş listesini süsleyen bazı altcoinler şimdi de düşüşte liderliği ele almış durumda.

JOE yüzde 16 oranında düşüşle 1,28 dolar, ACA yüzde 15 oranında düşüşle 1,25 dolar, ANC yüzde 13,5 oranında düşüşle 1,33 dolar, PEOPLE yüzde 14 oranında düşüşle 0,075 dolar seviyesinde işlem görüyor.

BİTCOİN LİDERLİĞİ ELDE TUTUYOR

Kripto para piyasasında en yüksek hacime sahip olan Bitcoin liderliği 455.7 milyar dolar, Ethereum 444.7 milyar dolar, Solana da 148.6 milyar dolar ile elinde tutuyor.