'Kripto paralar halk için tehlikeli'

Kripto para konusunda tüm dünyada fikir ayrılıkları oluşurken İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Ndrew Bailey, tehlike olarak nitelendirdi. Bialey, kripto para ve benzer varlıkların halk için tehlike oluşturduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum, çünkü onlar tehlikeli, orada büyük bir heyecan, heves var.

Bailey, daha önceden de insanların ancak tüm paralarını kaybetmeye hazır olduklarında kripto paralara yatırım yapmaları gerektiğini belirtmişti.



