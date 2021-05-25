Ekonomi 'Kripto paralar halk için tehlikeli'

'Kripto paralar halk için tehlikeli'

Ekonomi

'Kripto paralar halk için tehlikeli'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Ndrew Bailey, açıklamasında kripto para ve benzeri varlıkların halk için tehlike oluşturduğunu belirtti.

25 Mayıs 2021, Salı 08:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kripto para konusunda tüm dünyada fikir ayrılıkları oluşurken İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Ndrew Bailey, tehlike olarak nitelendirdi. Bialey, kripto para ve benzer varlıkların halk için tehlike oluşturduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: Kripto varlıklar konusunda kuşkuluyum, çünkü onlar tehlikeli, orada büyük bir heyecan, heves var.

Bailey, daha önceden de insanların ancak tüm paralarını kaybetmeye hazır olduklarında kripto paralara yatırım yapmaları gerektiğini belirtmişti. 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Aşılama hızlanırsa Türkiye talebi patlar
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Asıl büyük uzlaşma…
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Yedek subaylık emeklilik tarihini değiştirir mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Riski sevmeyen yatırımcıya yüzde 19.5 kazanç
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Kredi notun kaç?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altın fiyatlarında heyecanlandıran rakam! Kritik eşik aşılıyor…