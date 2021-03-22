Kripto paralar için yeni uygulama

Pandemi ile birlikte hayatlarımızda pek çok açıdan önemli değişiklikler oldu ve bazıları kalıcı olacaklar gibi görünüyor. Bunlardan biri de beklenmedik zor zamanlara karşı, imkanlar elverdiği ölçüde, finansal açıdan hazırlıklı olmak. Son dönemin en popüler finansal varlıkları ise en meşhuru Bitcoin olan kripto paralar olacak. Statista’nın 2020 Küresel Tüketici Araştırması sonuçlarına göre, en çok kripto para sahibi veya kullanıcısı olan ülkeler sıralamasında Türkiye 4. sırada. Ülkemizden ankete katılan katılımcıların yüzde 16’sı kripto para sahibi olduklarını veya kullandıklarını söylüyorlar. İlk 3 sırayı Nijerya, Vietnam ve Filipinler alırken, 5. sırada Peru, 6. sırada ise İsviçre var. Sıralama, Hindistan, Çin, A.B.D., Almanya ve Japonya ile devam ediyor. Hal böyle olunca, sayıları hızla artmakta olan dijital para sahipleri için, 8 bini aşkın ve her geçen gün hızla çoğalmaya devam eden, değerleri oldukça değişken olan kripto paralar arasında, kendi portföylerinin anlık değerlerini kolay bir şekilde takip etmek de önem arz eden bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor. Son dönemlerde öne çıkan bir o kadar kuvvetli diğer ihtiyaç ise, özellikle dijital paltformlarda kişisel bilgilerin korunması, hatta tercihen hiç paylaşılmaması.

İşte bu ihtiyaçları da karşılamak üzere, 'paramla' uygulaması, popüler kripto paralar da dahil olmak üzere, kullanıcıların tüm finansal varlıklarını tek bir noktadan, kolayca takip etmelerini sağlıyor; finansal varlıkların toplam değerini, istenilen para birimi cinsinden ve yüzdesel dağılımı ile, cep telefonundan ulaştırıyor. Üstelik kullanıcının kimliğine ilişkin hiçbir bilgi sormuyor ve saklamıyor. Uygulama ile Türk Lirası, Döviz (78), Altın-Gümüş (13), Hisse Senedi (400) ve Kripto Para (96) kategorilerinde sahip olunan tüm varlıkların değerlerini, istenilen para birimi cinsinden, sade, kullanışlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi ile, kolayca takip etmek mümkün. Uygulama dili ayarlar ekranından Türkçe veya İngilizce olarak seçilebilirken, para birimi tercihi de aynı ekran üzerinde kolaylıkla düzenlenebiliyor.