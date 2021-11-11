Piyasalardaki volatiliteyi ABD verileri belirlemeye başladı. Fed'in tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltmasının ardından 2022 yılında faiz artırımı hamlesinde bulunma beklentisi Altın fiyatlarını baskı altında tutarken Kripto Para yatırımcıları da bunu fırsat bilmeye başlamıştı.

ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler altını desteklemeye başladı ve kripto paralar düşüşe geçti.

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'da bulunan hisselerinden bir kısmını sattı. 1.1 milyar dolarlık satış yapan Elon Musk, hisselerden gelen parayla kripto para alımına gitmediği anlaşıldı.

REKOR SONRASI GERİ ÇEKİLME

Bitcoin ve Ethereum rekor seviyeyi gördükten sonra geri çekilme yaşadı. Kısmi olarak kâr satışları olsa da genel açıdan bakıldığında altın fiyatlarındaki güçlenme kripto paralara olan ilgiyi azalttı.

Altın fiyatları ABD'de dün açıklanan TÜFE verisiyle 5 ayın zirvesine çıktı ve Ons Altın 1868 dolara kadar yükseldi. Kripto paralar ise gerilemeye başladı. Bitcoin dün görmüş olduğu 69 bin dolardan 62 bin 964 dolara kadar geriledi. Bitcoin saat 07:57 itibarıyla yüzde 2'ye yakın kayıpla 64 bin 600 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Ethereum da dün 4865 dolara kadar yükseldi ve sonrasında sert düşüş yaşadı. Saat 07:57 itibarıyla yatay seyreden Ethereum 4634 dolardan alıcı buluyor.

DOGE VE SHIBA YÜKSELİŞTE

Dogecoin ve Shiba Inu tarafında ise göstergeler yükselişi işaret etse de uzun süredir sert düşüş hareketi göstermişlerdi. Dogecoin saat 07:57 itibarıyla yüzde 1.58 oranında primle 0.26 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Shiba Inu ise yüzde 7'ye yakın primle 0.00005244 dolardan alıcı buluyor.