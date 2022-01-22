Kripto paralar resmen çakıldı! Son 6 ayın en düşük seviyesi...

Kripto para birimleri son 3 işlem gününde büyük kayıp yaşıyor. Perşembe günü gece saatlerinde başlayan sert satış dalgası bugün de sürüyor.

BITCOIN YÜZDE 19 DÜŞTÜ

Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, 43 bin 500 dolar ile perşembe gününün en yüksek seviyesine ulaştı. Zirveyi gördükten sonra satışların derinleşmesiyle birlikte Bitcoin 3 işlem gününde satıcılı seyretti. Bugün 35 bin 112 dolara kadar geri çekilen Bitcoin, bu gelişmeyle birlikte 3 günde yüzde 19 kayıp yaşamış oldu.

36 BİN DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Cuma günü 38 bin dolar kritik desteğini aşağı yönlü kıran Bitcoin satışların derinleşmesiyle bir sonraki destek seviyesi olan 36 bin doların altına geriledi. Analistler Bitcoin fiyatının 36 bin doların altında kalması durumunda düşüşün sürebileceğini belirtiyor.

ETHEREUM’DA BÜYÜK KAYIP

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi olan Ethereum, perşembe günü 3 bin 273 dolar seviyesinden hızla düşüşe geçti. Bugün 2 bin 423 dolara kadar geri çekilen Ethereum, 3 işlem gününde yüzde 26 değer kaybetti.

PİYASA NEDEN DÜŞÜYOR?

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz hisse piyasaları ve kripto para birimlerini olumsuz etkiliyor. ABD borsaları son iki işlem gününde de satıcılı seyrediyor. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan değer kaybı kripto para birimlerindeki düşüşü tetikliyor.

Son dönemde hisse senetleri ile kripto para birimleri arasında doğru orantılı bir seyir izleniyor. Rusya’nın Ukrayna’ya asker konuşlandırması olası bir işgal girişiminin fitilini ateşlerken, İngiltere ve ABD’nin Rusya’ya karşı çıkması jeopolitik riskleri körüklüyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankası, (Fed) 25-26 Ocak tarihlerinde yapacağı toplantı ile yılın ilk faiz kararını verecek. Piyasalar Fed’in mart ayında faiz artışına gideceğini fiyatlarken, toplantıda Fed’in yapacağı sözlü yönlendirme merakla bekleniyor.

Fed’in varlık alım programında azaltımı hızlandırması ve mart ayında olası bir faiz artışına gitmesi kripto para birimlerindeki düşüşü tetikleyebileceği belirtiliyor.

EL SALVADOR 410 BITCOIN DAHA ALDI

7 Eylül 2021 tarihinde Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul eden Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimlerinde gerçekleşen geri çekilmeyi fırsat bilerek düşük fiyattan Bitcoin aldı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter’dan yaptığı açıklamada 15 milyon dolar değerinde 410 adet Bitcoin daha aldıklarını açıkladı.







