24 Nisan’da 47 bin dolara gerileyen Bitcoin 7 günde 58 bin dolara çıkış yaptı. Kısa sürede yatırımcısına yaklaşık yüzde 23 oranında kazanç sağladı.

Bitcoin’den sonra en çok tercih edilen kripto para olan Ethereum da 2800 dolar seviyesini aştı. Son bir haftalık grafiğine bakıldığında 2200 dolar seviyelerinden harekete başlayan Ethereum 2800 doları aşarak kısa sürede yüzde 27 kazandırmış oldu.

BITCOIN’DE ELON MUSK ETKİSİ

Milyarler iş adamı Elon Musk, Tesla’ya alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin’lerin satıldığını açıklamış, bunu da Tesla’nın bilançosuna kar olarak yansıtmıştı. Bu aşamadan sonra Bitcoin’de sert fiyat hareketleri gerçekleşmiş ve 47 bin dolar seviyesine kadar düşmüştü.

DOGECOIN YİNE 3 LİRA SINIRINDA

Sınırsız sayıda bulunan ve üretilmesi devam eden Dogecoin fiyatlarında artışlar yaşanıyor. İş adamı Elon Musk’ın attığı tweetlerle yön bulmaya çalışan Dogecoin 24 saatte 2.52 liradan 3.05 liraya yükseldi ve yüzde 21 oranında yükseliş yaşadı. Son bir haftada 2 lira seviyelerinden Dogecoin 3 lira seviyesine kadar yükseldi.



