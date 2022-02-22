Kripto paralara Putin etkisi! Sert düştü! Bitcoin, Ethereum...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Dünyanın günlerdir beklediği hamleyi gerçekleştirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki soruna ilişkin Putin kartlarını masaya koydu ve uygulamaya başladı. Putin, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı bölgelerini tanıma kararı aldı. Sonrasında ise bölgelere asker ve araçların girmesini sağladı.

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, bu gelişme ile birlikte Hisse ve Kripto Para piyasaları kırmızıya dönmeye başladı. Başta ABD borsaları olmak üzere Asya borsalarında da kayıplar yaşandı. Olası bir çatışma senaryosu üzerinde durulması beklentisi nedeniyle zaten güçsüz seyreden kripto paralarda da iyice çözülmeler başladı.

KRİPTO PARALARDAKİ DÜŞÜŞTE FED ETKİSİ DE VAR

Kripto paralardaki düşüşün ana nedenini Rusya-Ukrayna sorunu oluştururken bir yandan da ABD Merkez Bankası Fed'in Mart ayında faiz artırımına gidecek olması da gerilemeyi tetikliyor. Fed, enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımı yapmayı hedefliyor. Bu durumda doların da değer kazanması bekleniyor.

REGÜLASYONLAR DA GELİYOR

Kripto para piyasalarında ülkelerin regülasyonları açıklamaya başlamaları ve çalışmaların son hızla devam etmesi de düşüşü beraberinde getiriyor. Regülasyonlar neticesinde alınacak kararlar kara para aklamayı engelleyip kripto para piyasalarını düzene sokacak.

MADENCİLİK FAALİYETLERİ DE YAVAŞLADI

Kripto para madenciliği faaliyetleri de ülkelerin baskıları nedeniyle yavaşladı. Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkeler kripto para madenciliğinin yapılmasını engellerken madencilikten elde edilen gelirler de düşüşe geçti. Madencilik cihazlarının fiyatlarındaki artış, çip krizi ve enerji fiyatlarının yükselişinin yanında düşüş trendinden çıkamayan kripto paralara ilginin azalması, madencilikten elde edilen gelirin minimal seviyede kalmasına neden oluyor.

KORKU İKLİMİ YAYILIYOR

Birçok neden yüzünden toparlanamayan kripto para birimlerinde korku endeksi de güç kazandı. Korku endeksi 20 puan ile aşırı korku alanında bulunuyor.

BITCOIN SERT DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

Lider kripto para birimi Bitcoin sert düşüşe devam ediyor. Tarihi zirvesinden yüzde 47 geride seyreden Bitcoin ayı piyasasından henüz kurtulamadı. Uzun süredir ayı piyasasının etkisinde olan Bitcoin saat 08:14 itibarıyla yüzde 7 oranında düşüşle 36 bin 630 Dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in dominansı ise yüzde 42.74 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM’DA GERİLEME

En büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da gerilemeye devam ediyor. Ethereum saat 08:14 itibarıyla yüzde 9’a yakın kayıpla 2516 dolar seviyesinde işlem görüyor.

RIPPLE’DA YÜZDE 15 ORANINDA DÜŞÜŞ

ABD’de başı davalarla belada olan Ripple’da kayıplar derinleşiyor. Ripple yüzde 15 oranında düşüşle 0.6772 dolar seviyesinde işlem görüyor.

SOLANA ALANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Hikayesi olduğuna dair söylentilerle hızlı yükseliş yaşayan ve 260 dolara kadar yükselen Solana’da toparlanma emaresi görülmüyor. Tarihi zirvesinden yüzde 69 oranında uzaklaşmış olan Solana yüzde 14 oranında düşüşle 81 dolardan işlem görüyor.

DOGECOIN’DE HEYECAN SONA MI ERDİ?

Dogecoin’e ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarının seyrekleşmesi ve etkisini de kaybetmeye başlaması fiyatlarda düşüşe neden oluyor. Söylentilerin havada kalması ve sürekli beklenti içinde olunması umutsuzluğa yol açmaya başladı. Dogecoin yüzde 11 oranında düşüşle 0.1251 dolardan alıcı buluyor.

SHIBA INU BEKLENİLENİ VERMİYOR

Shiba Inu’de tatsız seyir devam ediyor. Fiyatının düşük olması ve yükseleceğine dair manipülatif beklentilerle yön bulmaya çalışan Shiba Inu beklenileni veremiyor. Shiba Inu yüzde 14 oranında düşüşle 0,00002352 dolar seviyesinde bulunuyor.

YÜKSELEN YOK DENECEK KADAR AZ

En çok yükselenler tablosunu manipülatif altcoinler doldururken bugün sadece 2 altcoinde hafif yükseliş görülüyor. DATA yüzde 7 primle 0.08405 dolar, ANC ise yüzde 7 oranında primle 2.47 dolardan alıcı buluyor.

DÜŞÜŞ LİSTESİNDE YOK YOK!

Düşenler listesine altcoinler liderlik ederken RAD yüzde 33 oranında düşüşle 5.13 dolar, BETA yüzde 22 oranında düşüşle 0,49122 dolar, TFUEL yüzde 23 oranında düşüşle 0.1498 dolar seviyesinde işlem görüyor.



