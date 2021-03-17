Kripto paralara yenisi eklendi: İslami caizcoin! Caizcoin nedir?

Kripto paralara bir yenisi daha...

“Şeriat uyumlu kripto para.”

Faiz olmadığı için İslam inancına göre “caiz...”

Adı da işte tam da bu nedenle “caizcoin...”

Şirketin merkezinin Almanya olduğu açıklandı.

Ancak...

“Caizcoin takımı, dünyanın dört bir yanındaki genç, dinamik liderlerden oluşuyor” denilerek şöyle bir izah yapılıyor:

“Caizcoin, hızlı ve uygun maliyetli uluslararası para transferleri sağlayan, merkezi olmayan bir finansal çözümdür.

Amaç...

Herkes için küresel kripto para olarak engelleri kırmaktır.”

HELAL YATIRIM

“Helal” tanımlı bir yatırım olarak “caizcoin’e çağrıdan” satırlar sunayım...

Silah, tütün, alkol veya domuz eti gibi alanlarda aktif olan şirketlerle işi yoktur. (Şeriatla uyumlu kripto paradır.)

İslami finans standartlarına uygun portföyleri ve borsaları kullanır.

İslam ahlakına uygun kredi sağlar.

İslam normlarına uygun projeleri finanse eder.

Küresel bankacılık varlıklarında ve yatırımlarında 162 trilyon ABD dolarına kadar ulaşma potansiyeline sahiptir.

İslam platformunda kolay yatırımlar sunar. (Devlet tahvilleri, hisse, mülkiyet ve fonlar.)

YÜZDE 10 KOMİSYON

Caizcoin’in çağrı broşürlerinde ve ilanlarında “Memnun bir yatırımcı olacaksınız” sloganı yer almakta.

“Caizcoin sadakati ve ödül programının bir parçası olun” deniyor.

Arkadaşlarını ve aile bireylerini bu yatırım fırsatına kazandıranların “cemaat bilgesi” olacakları, ödemeler ve sosyal medyada paylaşımlar için yüzde 10 komisyonla ödüllendirilecekleri belirtiliyor.

Alışverişlerde caizcoin kullananların da satıcılara ödemelerinde ekstra ücretler yüklenmeyecekleri vaat ediliyor.

Banka hesabından, kredi kartından veya diğer kripto cüzdanlarından herhangi bir zamanda yatırım yapılabileceği veya geri çekilebileceği güvencesi veriliyor.

Ve...

Çok önemli bir avantaj daha sunma iddiasındalar;

“Tüm kullanıcılar için anonim cüzdanlar...”

Yani...

Kimliğiniz tanımlanmadan tüm dünyada “sorunsuz ödemeler” için yatırımcılara kripto cüzdanları sunulmakta.

“Güven duygusunun” bir dijital finansmanın kapısını açan anahtar olduğuna işaret edilerek, caizcoin ilanlarında “kesin şeffaflık, istediğin an alıp satma imkânı” vurgulanmakta.

Nihayet...

İslami finansal kurallara uygun olarak oluşturulmasına rağmen caizcoin ile Müslümanların yanı sıra Müslüman olmayanlar arasında da para transferlerinin yapılabileceği belirtilmekte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türkiye’nin de kripto para çıkaracağını” söylemişti.

Türkiye’de “İslami bankacılık” hesap sahibi sayısının hiç de az olmadığı bir gerçek.

Sanırım bu “caizcoin” gibi bir uygulama da Türkiye’de gerçekleşebilir.

CAİZCOİN SATIŞLARI

Özel satışı 15 Ocak’ta başladı...

Yüzde 10 bonus verdi.

Birinci etap “kamu satışı” dün başlatıldı, 31 Mayıs’a kadar sürecek...

O da yüzde 10 bonuslu.

İkinci etap kamu satışı 1 Haziran- 30 Ağustos arası, yüzde 10 bonus.

Uniswap Listeleme de 1 Haziran’dan 31 Temmuz’a kadar, yüzde 10 bonuslu.

“Bu etaplarda yüzde 0.45/caiz yüzde 0.80/caiz” açıklaması yapıldı.

KRİPTO PARA SİCİLİ

BTC (Bitcoin) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan, merkezsiz ilk kripto paradır.

Bir sanal unsurdur.

2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulmuştu.

İşlemleri güvenceye almak için “kriptografi” yani “şifreleme” kullanan, nakite alternatif bir değişim aracı olarak “tasarlanmış dijital varlıktır.”

21 milyon sayıya ulaşan Bitcoin, Genesis blokta sınırlandırılmıştır.

İlk alışveriş ise ağın oluşturulmasından 1 buçuk yıl sonra 10 bin Bitcoin karşılığı “pizza alımı” ile gerçekleşmişti.

Bitcoin’in toplam değeri 2020 yılında 182 milyar 967 milyon 290 bin dolardı.

Bitcoin dışındaki tüm kripto para birimlerine “altcoin” denir.

Örneğin...

“Etherum, Ripple, Dogecoin” gibi...

Derin ağda en çok kullanılan para birimi Bitcoin’dir.

Bitcoin değerinin yükselmesinin nedenlerinden biri de sınırlı sayıda olmasıdır.

Günde sadece 900 adet üretilen Bitcoin’den daha fazla alınamıyor.

Böylece “arz” sınırlı olunca ve “talep” artınca

Bitcoin fiyatları da yükseliyor.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın yanı sıra, MicroStrategy gibi dev şirketlerin alımları ile Bitcoin değeri efsane sıçrayışlar yaptı.







