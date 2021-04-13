Ekonomi Kripto paraya haciz geldi! Türkiye'de bir ilk...

Kripto paraya haciz geldi! Türkiye'de bir ilk...

Ekonomi

Kripto paraya haciz geldi! Türkiye'de bir ilk...

İstanbul 14. İcra Dairesi’nden geldi. Türkiye'de ilk defa kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Peki bu nasıl oldu? Detaylar CNN TÜRK'ten Ceylan Sever ile Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberinde.

13 Nisan 2021, Salı 10:27 Son Güncelleme:
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Türkiye'de 5 milyondan fazla kişi kripto para borsasında yatırım yapıyor ve ilk defa bir kripto paraya haciz konuldu. 60 bin lira değerindeki kripto para hesabı bloke edildi. Peki icra dairelerinde elle tutulamayan, gözle görüşülemeyen paranın tahsili nasıl gerçekleşecek?

BU BİR İLK

Konuyla ilgili konuşan Avukat Tevfik Kerem Bilen, “Şu anda hukukumuzda bununla ilgili bir düzenlenme yok. fakat icra müdürlüklerine teknik alt yapı sağlanırsa elektronik cüzdan verilirse bu mümkün olur kanaatindeyim. Daha önce kripto para borsasında TL hesabının haczedildiğini görmüştük. Ancak bu kez ilk defa bir kripto para haczedildi. 

YA DEĞER KAYBEDERSE…

Bu paranın icra dairesine ödeneceği zamanki değeri tartışma konusu. Diyelim ki müvekkilim icra dairesine bu parayı ödedi. Bloke kalktığında ya bu paranın değeri o günkü değerinden düşmüş olursa aradaki zararı kim karşılayacak? Buradaki tartışma konusu bu.” 

Zararı kim karşılayacak? Kripto para borsası mı, alacaklı mı, icra müdürlüğü mü? Bunların hepsi kripto paralara karşın yasal düzenleme söz konusu olmadığı için tartışma konusu. 

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