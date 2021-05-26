Kripto paraya yeni düzen geliyor
Kripto paralar ve kripto para borsaları son dönemde yaşanan çalkantılarla gündemden düşmüyor.
26 Mayıs 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Milyonlarca kişinin yatırım araçlarından biri olan kripto paralar, herhangi bir denetime tabi tutulmadığı için kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarında kolaylıkla kullanılabiliyor. Merkez Bankası, yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için geçtiğimiz günlerde kripto paralarla alışverişi yasaklamıştı. Şimdi kripto paraların vergilendirilmesiyle ilgili yeni bir çalışma gündemde.
KISA SÜREDE TAMAMLANACAK
Kripto para piyasasına ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Kısa sürede tamamlanacak olan çalışma; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı gibi geniş bir alanı kapsıyor” dedi.
200 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Lütfi Elvan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
- Aşılama sürecinin önümüzdeki ay hızlanmasıyla birlikte turizmde canlanma bekliyoruz.
- Bu yıl ilk kez 200 milyar dolar ihracata ulaşacağımızı öngörüyoruz.
- Yılsonu için 22 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında bir cari açık (döviz açığı) bekliyoruz.
- Pandemide Kısa Çalışma Ödeneği, işsizlik ödeneği, nakdi ücret ve normalleşme destekleri kapsamında toplam 9 milyon 546 bin kişiye, 55 milyar lira katkıda bulunduk. Haziran sonu itibarıyla bu rakam 67.5 milyar liraya ulaşacak.
- Pandemi destekleri milli gelirin yüzde 3’ünü aşacak.