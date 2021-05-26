Kripto paraya yeni düzen geliyor

Milyonlarca kişinin yatırım araçlarından biri olan kripto paralar, herhangi bir denetime tabi tutulmadığı için kara para aklama ve dolandırıcılık olaylarında kolaylıkla kullanılabiliyor. Merkez Bankası, yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için geçtiğimiz günlerde kripto paralarla alışverişi yasaklamıştı. Şimdi kripto paraların vergilendirilmesiyle ilgili yeni bir çalışma gündemde.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Kripto para piyasasına ilişkin bir çalışma yürüttüklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Kısa sürede tamamlanacak olan çalışma; kripto varlık ile çeşitlerinin tanımlanması, bu varlıkların ortaya çıkarılması, ihracı ve dağıtılması, alım satım yapan platformların uyması gereken ilke ve esasların belirlenmesi, varlık saklama hizmetinin hangi şartlarda kimler tarafından yapılabileceği, vergilendirme politikasının nasıl olacağı gibi geniş bir alanı kapsıyor” dedi.

200 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Lütfi Elvan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle: