Ekonomi Kripto parayla ilgili mahkemeden flaş karar! Satışı mümkün..

Kripto parayla ilgili mahkemeden flaş karar! Satışı mümkün..

Ekonomi

Kripto parayla ilgili mahkemeden flaş karar! Satışı mümkün..

Türkiye'de ilk kez bir mahkeme, haczedilen kripto paranın satış işleminin yapılabileceğine karar verdi. Mahkeme, kararın gerekçesinde kripto paraların bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiğini belirtti. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever ile kameraman Ümit Sertabipoğlu'nun özel haberi...

25 Mayıs 2021, Salı 18:56 Son Güncelleme:
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Geçen günlerde ilk defa bir kripto para hesabının haczedildiği duyurulmuştu. İcra Hukuk Mahkemesi de kripto paralarla ilgili bir ilke imza attı. İcra Hukuk Mahkemesi, o haczedilen kripto paranın satışının da mümkün olduğunu söyledi. 

Kripto para haczedildi, hesaba bloke konuldu. Türkiye'de ilk kez bir mahkeme, haczedilen kripto paranın satış işleminin yapılabileceğine karar verdi. Mahkeme usulünün nasıl yapılacağını tam olarak belirtmedi.

HACİZ İŞLEMİ YAPILAMAZ’ İTİRAZI

Geçtiğimiz günlerde bir alacaklı icra müdürlüğünün yolunu tutmuş, kendisine borcu olan kişinin Türkiye’deki kripto para hesabına haciz talebinde bulunmuştu. Haciz kabul edildi, yaklaşık 60 bin liralık hesap bloke edildi. Borçlu taraf mahkemeye giderek, ‘Kripto paralara ilişkin mevzuat eksikliği var. Haciz için satış işlemi yapılamaz’ diyerek itiraz etti.

MAHKEME TALEBİ REDDETTİ

Borçlu tarafın avukatı Tevfik Kerem Bilen, “Satış talebine istinaden İcra Hukuk Mahkemesi’ne itirazda bulunduk. Bu itirazımızı da hem Merkez Bankası’nın çıkardığı yönetmeliğe hem de bu varlıkların gayri maddi varlık olarak tanımlandığından tam olarak hukuki nitelendirmesi belli olmadığından dolayı satışının mümkün olmayacağını, satışın yapılabileceğine kanaat getirilirse de devlet tarafından çıkartılacak bir düzenlemeye kadar bekletilmesi yönünde talebimiz oldu.” dedi. Ancak İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi bu talebi reddetti. Mahkeme, İcra İflas Kanunu’na göre, borçlu tarafın tüm mal ve hakların haczedilebileceğini kaydetti.

ŞATIŞ AŞAMASINDAKİ ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme, kararın gerekçesinde kripto paraların bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiğini belirtti. İcra İflas Kanunu’na göre bir mal veya hakkın haczedilebilmesi için tek başına ekonomik bir değer ifade etmesi gerektiği kaydedilerek bunun da kripto paralar için mümkün olduğu vurgulandı. Ancak mahkeme, satış aşamasındaki şikayetlerin ayrıca değerlendirileceğini kaydetti.

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