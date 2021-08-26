Kültür & Sanat Kristen Stewart'ın oynadığı Prenses Diana filmi Spencer’ın ilk afişi yayınlandı

Kristen Stewart'ın oynadığı Prenses Diana filmi Spencer’ın ilk afişi yayınlandı

Kültür & Sanat

Kristen Stewart'ın oynadığı Prenses Diana filmi Spencer’ın ilk afişi yayınlandı

Kristen Stewart'ın Galler Prensesi Lady Diana’yı canlandırdığı merakla beklenen biyografik film Spencer’ın ilk afişi yayınlandı.

26 Ağustos 2021, Perşembe 15:03 Son Güncelleme:
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Alacakaranlık serisinin yıldızı Kristen Stewart, bu kez Prenses Diana olarak seyirci karşısına çıkacak. "Her peri masalı bir gün sona erer" notuyla, Spencer adlı filmden ilk afiş paylaşıldı. 5 Kasım’da gösterime girecek olan film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanıyor. Kraliyet ikilisi, 15 yıllık evliliğin ardından Ağustos 1996’da boşanmıştı. Yayınlanan ilk afişte, Stewart bir balo elbisesi içinde, yere çömelmiş ağlama pozisyonunda görülüyor. Yüzünü göremesek de, Diana'nın Galler Prensesi olarak yaşadığı süre boyunca yaşadığı özel mücadeleleri ve kalp acılarını bilen herkes için görüntü çarpıcı nitelikte.

Gerçek hayattaki olaylara dayandırılan film, adını Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alıyor. Diana, Aralık 1991'de, Prens Charles ile birlikte, Kraliçe II. Elizabeth'in İngiltere'nin Sandringham kentindeki konutlarından birinde kraliyet ailesiyle bir Noel tatili geçirdiklerinde kararını veriyor. O hafta sonu, çok fazla ilişki kargaşasının ardından kocasından ayrılma kararı alıyor. İkili, 15 yıllık evlilikten sonra Ağustos 1996'da boşanıyor.

Filmin Türkiye’deki gösterim tarihi henüz belirsiz.

Kaynak: NTV


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