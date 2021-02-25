Kritik Bilim Kurulu Toplantısı bugün! Bakan Koca açıklayacak...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. ‘Yerinde karar’ dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.







