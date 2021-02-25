Türkiye Kritik Bilim Kurulu Toplantısı bugün! Bakan Koca açıklayacak...

Kritik Bilim Kurulu Toplantısı bugün! Bakan Koca açıklayacak...

Türkiye

Kritik Bilim Kurulu Toplantısı bugün! Bakan Koca açıklayacak...

Vatandaşlar Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Koca, toplantının ardından normalleşme adımlarıyla ilgili açıklama yapacak.

25 Şubat 2021, Perşembe 09:29 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak. Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. ‘Yerinde karar’ dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

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