Dünya Kritik bölgede sular ısınıyor! Tayvan'dan flaş F-16 hamlesi

Kritik bölgede sular ısınıyor! Tayvan'dan flaş F-16 hamlesi

Dünya

Kritik bölgede sular ısınıyor! Tayvan'dan flaş F-16 hamlesi

Karşılıklı açıklamalarla birlikte her geçen gün yükselen Çin ve Tayvan arasındaki gerilimde flaş hamleler yapıldı. ABD'den gelen Tayvan yanlısı açıklamalar ve müdahale ihtimalinin devre dışı bırakılmaması gerginliğin büyüyebileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu sıcak gündemin tam ortasında Tayvan'dan gelen F-16 hamlesi ise çok konuşulacağa benziyor.

18 Kasım 2021, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Tayvan F-16 tipi 64 savaş uçağını modernize etti. Bununla da yetinmeyerek F-16 filosundaki 141 uçağın tamamının 2023 sonuna kadar modernize edilerek modelinin yükseltilmesi hedefini açıkladı. Bu flaş gelişmeden sonra gözler bu kez Çin'e çevrildi...


Çin ile ihtilaflı Tayvan, son dönemde ana karadan kaynaklanan artan askeri tehdide karşı savunma kapasitesini güçlendiriyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, modernize edilen "F16V" tipi 64 savaş uçağının hizmete başlaması vesilesiyle Çiayi kentindeki hava üssünde düzenlenen törene katıldı.

Modernize edilen uçaklar, Tayvan'ın 141 uçaktan oluşan F-16 filosunun parçasını oluşturuyor. Filodaki uçakların tamamının 2023 sonuna kadar modernize edilerek modelinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Tsai, törende yaptığı konuşmada modernizasyon projesinin Tayvan ile ABD savunma sanayi arasındaki iş birliğinin gücünü gösterdiği söyledi.

F-16 savaş uçakları, ABD'li General Dynamics şirketi tarafından geliştiriliyor.

Projenin, Çin'in ekim başında Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesiyle gerilimin artırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.


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