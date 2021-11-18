Tayvan F-16 tipi 64 savaş uçağını modernize etti. Bununla da yetinmeyerek F-16 filosundaki 141 uçağın tamamının 2023 sonuna kadar modernize edilerek modelinin yükseltilmesi hedefini açıkladı. Bu flaş gelişmeden sonra gözler bu kez Çin'e çevrildi...





Çin ile ihtilaflı Tayvan, son dönemde ana karadan kaynaklanan artan askeri tehdide karşı savunma kapasitesini güçlendiriyor.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, modernize edilen "F16V" tipi 64 savaş uçağının hizmete başlaması vesilesiyle Çiayi kentindeki hava üssünde düzenlenen törene katıldı.

Modernize edilen uçaklar, Tayvan'ın 141 uçaktan oluşan F-16 filosunun parçasını oluşturuyor. Filodaki uçakların tamamının 2023 sonuna kadar modernize edilerek modelinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Tsai, törende yaptığı konuşmada modernizasyon projesinin Tayvan ile ABD savunma sanayi arasındaki iş birliğinin gücünü gösterdiği söyledi.

F-16 savaş uçakları, ABD'li General Dynamics şirketi tarafından geliştiriliyor.

Projenin, Çin'in ekim başında Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye çok sayıda uçakla girmesiyle gerilimin artırdığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.



