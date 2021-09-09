Türkiye Kritik fırtına uyarısı: 25 saat etkili olacak

Kritik fırtına uyarısı: 25 saat etkili olacak

Türkiye

Kritik fırtına uyarısı: 25 saat etkili olacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'nın Kaş ve Kumluca ilçeleri arasında, yarın akşam saatlerine kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

09 Eylül 2021, Perşembe 19:45 Son Güncelleme:
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Fırtınanın bugün saat 17.00'den, yarın saat 18.00'e kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Bodrum-Kumluca arasında halen kuzey ve batı yönlerden 4 ile 6 kuvvetinde esen rüzgarın ilerleyen saatlerde hızını artırarak Kaş-Kumluca arasında yine kuzey ve batı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (62-74 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor."

ANTALYA(DHA

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